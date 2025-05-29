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Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

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Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?
Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 1 112

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 29 Mayıs Perşembe bugün yani haftanın dördüncü iş gününe sert düşüşle başladı. Aşağı yönlü seyirde ABD'de federal mahkemenin Başkan Trump'ın gümrük vergisi kararını askıya alması etkili oldu.

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 3 312

Yaşanan düşüşle birlikte birlikte yatırımcılar ve özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 130 lira çeyrek altın ise 6 bin 770 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 29 Mayıs alış - satış tablosu...

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 4 412

Altın fiyatları 29 Mayıs Perşembe yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları haftanın ilk iş gününde yakaladığı durağan yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 5 512

TRUMP'IN GÜMRÜK VERİGİSİ KARARI ASKIYA ALINDI, ALTIN ÇAKILDI!
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinin ardından ons altın fiyatı düştü.

Analistler, Trump yönetiminin ekonomik gündeminin temel taşlarından birine büyük darbe vuran mahkeme kararının, altının güvenli liman cazibesini azaltabileceğini söyledi.

ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın rekor gelir bildirmesi de altının düşüşüne katkıda bulundu.

ONS ALTIN FİYATLARI
Dün altının ons fiyatı 3300 dolar üzerinde seyrediyordu. Kararın duyurulmasının ardından 3245,65 dolara kadar düşen ons altın fiyatı şu sıralarda 3273,84 dolardan işlem görüyor.

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın ise bugün saat 08.30'da kaydedilen verilere göre 4128 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın 6775 TL'den işlem görüyor.

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 8 812

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
26.740,00
26.955,00

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 9 912

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
13.409,00
13.537,00

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 10 1012

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
26.619,10
27.144,90

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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