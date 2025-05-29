Altın yatırımcıları şaşkın: Trump'ın kararı askıya alındı, altın çakıldı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

TRUMP'IN GÜMRÜK VERİGİSİ KARARI ASKIYA ALINDI, ALTIN ÇAKILDI!
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinin ardından ons altın fiyatı düştü.
Analistler, Trump yönetiminin ekonomik gündeminin temel taşlarından birine büyük darbe vuran mahkeme kararının, altının güvenli liman cazibesini azaltabileceğini söyledi.
ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın rekor gelir bildirmesi de altının düşüşüne katkıda bulundu.
ONS ALTIN FİYATLARI
Dün altının ons fiyatı 3300 dolar üzerinde seyrediyordu. Kararın duyurulmasının ardından 3245,65 dolara kadar düşen ons altın fiyatı şu sıralarda 3273,84 dolardan işlem görüyor.