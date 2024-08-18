Ali Koç'tan flaş açıklama! Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez konuştu

Göztepe-Fenerbahçe maçı ve Başkan Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde bir açıklama yapıldı.

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Ali Koç'tan flaş açıklama! Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez konuştu

ardından sarı-lacivertli takım tarafından bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde şu açıklama yapıldı:

Futbol Takımımızın ligin ikinci haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında, biber gazına maruz kalan ve hala stada alınmayan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan taraftarlarımızın olduğu tribüne giderek yetkililerle görüşmüştür.

Daha sonra, taraftarımızın içeri girmesi üzerine Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmek üzereyken, Göztepe kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunuldu.

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Bir gazeteci, vahşi saldırının ardından ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığını bildirdi, ancak maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam etti ve ardından elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldı.

Ülkemizde uzun süredir yürürlükte olan 6222 sayılı yasa gereği, en küçük bir tavizde ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbirler alındığı herkes tarafından bilinmektedir. Bununla birlikte, Göztepe akreditasyon kartlı bu kişinin bu özelliği kimden ve nereden geliyor?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında herhangi bir işlem yapılmamış halde stattan ayrılan bu kişiye bu cesareti kimler veriyor?

Başkanımız Ali Koç, futbol teröristi bu kişi başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu soruşturma titizlikle takip edilecektir.

Ek olarak, kamuoyuna, ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarlarımıza yaşatılanlarla ilgili gerekli tüm önlemleri alacağımızı bildiriyoruz."

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