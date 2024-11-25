Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!

Erzurum'da yağan kar ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken akıllara şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Yolda yürürken soğuktan donarak kaskatı kesilen atın görüntüleri vatandaşların telefon kamerasına böyle yansıdı...

İlginç olayın adresi Erzurum.Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da yağan kar şehri adeta dondurdu.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Cadde üzerinde uzun süre hareketsiz duran bir at görenleri şaşırttı.

Durumu gören vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı'na ihbarda bulundu. Böylelikle atın veteriner hekim kontrolü sağlandığı ifade edildi.Tedavi altına alınan atın o anlar ise hafızalara kazındı.

Kaynak: Haber7

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