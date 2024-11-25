  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!

Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!

Erzurum'da yağan kar ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken akıllara şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Yolda yürürken soğuktan donarak kaskatı kesilen atın görüntüleri vatandaşların telefon kamerasına böyle yansıdı...

Yayınlanma:
Güncelleme:

Erzurum'da yağan kar ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken akıllara şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Yolda yürürken soğuktan donarak kaskatı kesilen atın görüntüleri vatandaşların telefon kamerasına böyle yansıdı...

İlginç olayın adresi Erzurum.Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da yağan kar şehri adeta dondurdu.

Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Cadde üzerinde uzun süre hareketsiz duran bir at görenleri şaşırttı.

Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!

Durumu gören vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı'na ihbarda bulundu. Böylelikle atın veteriner hekim kontrolü sağlandığı ifade edildi.Tedavi altına alınan atın o anlar ise hafızalara kazındı.

Kaynak: Haber7

Emekli maaşına yeni taban geliyor! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Emekli maaşına yeni taban geliyor! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Karısının midesine dinleme cihazı yerleştirdiği ve alı koyduğu iddiası ile yargılanan kocanın davasında yeni gelişme!Karısının midesine dinleme cihazı yerleştirdiği ve alı koyduğu iddiası ile yargılanan kocanın davasında yeni gelişme!

Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde konuştu: Sözleşme değil, kanun yaşatır!Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde konuştu: Sözleşme değil, kanun yaşatır!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Karısının midesine dinleme cihazı yerleştirdiği ve alı koyduğu iddiası ile yargılanan kocanın davasında yeni gelişme!
Karısının midesine dinleme cihazı yerleştirdiği ve alı koyduğu iddiası ile yargılanan kocanın davasında yeni gelişme!
Yarın okullar tatil mi? Valiler peş peşe açıkladı! 25 Kasım Pazartesi bu illerde okullara kar tatili!
Yarın okullar tatil mi? Valiler peş peşe açıkladı! 25 Kasım Pazartesi bu illerde okullara kar tatili!
Usulsüz çakar kullanan sürücüler mercek altında: 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldı!
Usulsüz çakar kullanan sürücüler mercek altında: 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldı!
12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı: İşte o şartlar...
12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı: İşte o şartlar...
"Yenidoğan çetesi" davası devam ediyor: 47 sanığın yargılandığı duruşma 4. gününde
"Yenidoğan çetesi" davası devam ediyor: 47 sanığın yargılandığı duruşma 4. gününde
Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hakkında yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı soruşturma başlatıldı
Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hakkında yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı soruşturma başlatıldı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!