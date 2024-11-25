Emekli maaşına yeni taban geliyor! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2025'te emekli ve memur maaşlarına yapılan artışlar, yıl sonu enflasyon oranına göre belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon tahmini %44 seviyesine yükselirken, bu oran zam beklentilerini yeniden gündeme getirdi.

Ek olarak, emekli ve memur maaşlarına ilişkin üç farklı duruma dikkat çekiyor. Kök maaşı 12.500 TL'nin altında olan emeklilere Hazine tarafından yardım sağlanıyor.

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Bununla birlikte, kök maaşı düşük olan çok sayıda emekli, yapılan artışlardan sınırlı bir şekilde yararlanıyor. Yeni dönemde uzmanlar, taban maaşı 15.000 TL'ye yükseltmeyi planlıyor.%42'lik bir enflasyon gerçekleşirse, maaş farkı %13,85'e yükselecek. Bu durumda, 10.979 TL veya daha az olan kök maaş sahipleri farktan yararlanamayabilir.

%44 enflasyonda maaş farkı %15,45'tir. 10.827 TL altında maaş alan kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

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Enflasyon %46 olursa, fark %17,05 olacak ve 10.679 TL altındaki maaş sahipleri zamdan yararlanamayacak.

Toplu sözleşmede belirlenen oranlar, memur ve emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecektir.

Enflasyon %42 olursa maaş farkı %9,71 olur.

Enflasyon %44 olduğunda, bu fark %11,25'e yükselecek.

Enflasyon %46 olursa fark %12,79 olacak.

Şu anda en düşük memur emekli maaşı 17.587 TL. Bu maaş, yüzde 12 artışla 19.697 TL seviyesine yükselecek.