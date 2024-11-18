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Akıl almaz kuyumcu soygunu: Açtığı küçük delikten, kilolarca altını valize doldurup yürüttü!

İstanbul Güngören'de hırsızlar, apartmanın bodrum katından delerek açtığı küçük delikten, üst kattaki vitrindeki kilolarca altını valize doldurup götüürdü.

Akıl almaz kuyumcu soygunu: Açtığı küçük delikten, kilolarca altını valize doldurup yürüttü!
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İstanbul Güngören'de hırsızlar, apartmanın bodrum katından delip açıp üst kattaki kuyumcu dükkanının vitrinini soydu. 10 kilogram altın çaldığı iddia edilen Mevlüt A. yakalanırken şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı.

Güven Mahallesi, Menderes Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına gelen S.İ., asansörlü vitrin içerisinde bulunan yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasının çalındığını fark ederek polise haber verdi.

Akıl almaz kuyumcu soygunu: Açtığı küçük delikten, kilolarca altını valize doldurup yürüttü!

ALT KATTAN DELİK AÇTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, apartmanın bodrum katından kuyumcu dükkanına doğru bir delik açıldığı, asansörlü vitrine ulaşan hırsızların buradan altınları çaldıkları belirlendi.

Polis olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelinin çaldıklarını koyduğu bavulla yolda yürüyerek kaçtığı görüldü.

Akıl almaz kuyumcu soygunu: Açtığı küçük delikten, kilolarca altını valize doldurup yürüttü!

KISA SÜREDE YAKAYI ELE VERDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kaçtığı belirledi.

Burada düzenlenen operasyonla şüpheli Mevlüt A. gözaltına alındı. Bu arada şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen A.A. (43) ve M.A. (39)'nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada 20 bin 500 dolar, çalıntı altın bileklik ve 3 bin 500 lira para ele geçirildiği öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polis soruşturmasında yakalanan şüpheli Mevlüt A.'nın daha önceden 5 suç kaydı, 3 aranması ve hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hırsızlığı tek başına planlayarak gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.A ve M.A. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak:AA

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