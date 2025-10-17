AK Parti İstanbul Muhtarlar Günü’ne özel program düzenledi

AK Parti İstanbul Muhtarlar Günü’nde özel program düzenledi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde, Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenledi. Programında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yerel yönetimlerde muhtarların önemli bir unsur olduğuna vurgu yaparak, “Muhtarlarımız, mahalle kahramanlarıdır.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın, Haliç Kongre Merkezi’nde, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Ömer Lütfi Arı ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve İstanbul’un 39 ilçesinden muhtarlar katıldı.

“MUHTARLARIMIZ BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, “Muhtarlarımız bizim vazgeçilmezimiz. Eğer yerel yönetimler ve belediye başkanlarımız başarılı olmak istiyorlarsa, yaptıkları hizmetin merkezinde insan olacaksa, başta muhtarlarımızla temaslarının ve ilişkilerinin son derece iyi olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara dokunmanın birinci ve en kestirme yolu muhtarlarımızdır; onlar mahallenin bilgeleridir. Muhtarlarımız geleneğin temsilcileridir. Geçmişten gelen tarihi birikimin geleceğe aktarıldığı yegâne yerlerdir.” dedi.

Haberin Devamı

“MUHTARLARIMIZ, MAHALLE KAHRAMANLARIDIR”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Muhtarlarımızı her daim siyasetin en kıymetli ve en önemli unsuru olarak görüyorum. Muhtarlarımız, mahalle kahramanlarıdır. Bizlere ilettiğiniz talepleri, özellikle de mahallelerimize dair olanları, hem muhtarlık müessesesinin meseleleri hem de mahallelerimizin beklentileri açısından bizzat takip edeceğim.” dedi.

Programda muhtarlar adına; İstanbul’un en genç kadın muhtarı olan Esenler Kemer Mahallesi Muhtarı Ece Nur Altaş, İstanbul’un en tecrübeli muhtarı Beyoğlu Arapcami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu, Tüm Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Vekili Dursun Ali Yıldız söz aldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



