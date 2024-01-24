Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı olarak açıkladı | AK PARTİ'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları resmen belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ardından bugün de Ankara'nın ilçe adaylarını açıklıyor. Ankara'da 20 ilçeden AK Parti, 5 ilçeden ise Cumhur İttifakı ortağı MHP aday çıkaracak..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı olarak açıkladı | AK PARTİ'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları resmen belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ardından bugün de Ankara'nın ilçe adaylarını açıklıyor.

Ankara'da 20 ilçeden AK Parti, 5 ilçeden ise Cumhur İttifakı ortağı MHP aday çıkaracak.

ATO Congresium'da "AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan konuşmasının ardından açıkladı.

AK Parti'nin Ankara İlçe belediye başkan adayları şöyle:

  1. Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
  2. Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
  3. Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
  4. Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
  5. Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
  6. Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
  7. Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
  8. Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
  9. Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
  10. Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
  11. Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
  12. Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
  13. Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
  14. Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
  15. Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
  16. Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
  17. Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
  18. Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
  19. Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
  20. Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
  21. Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
  22. Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
  23. Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
  24. Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
  25. Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarını açıklıyoruz.

30 Ocak salı günü genel merkezimizin ek binasında seçim beyannamemizi milletimiz ile paylaşacağız.

"Altınok ile Ankara altın çağına girecek"

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak. Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum.

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"Onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok"

Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok. İç çekişmelerinden, ülke düşmanları ile iş birliği çabalarından programa vakit bulamıyorlar.

Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. Terör örgütü güdümündeki partiyi ortak etmelerini saymıyorum bile. Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz.

"Bol bol şov ve tatil yaptılar, milletimiz bunun hesabını soracak"

Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleri ile vakit geçiren, yüzü kızarması gerekirken şehri için hiçbir projesi olmaması ile övünen, sadece tabela değiştiren, insanların iradesine ipotek koyan, esersiz yıllardan söz ediyorum. Bol bol şov ve tatil yaptılar. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizin gönlünde yer etmiştir. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturduğu senaryoları tekrarlar. Asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamasına izin vermeyeceğiz. Bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. Milletimizin huzuruna programlarımızla çıkıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. İşimizi düzgün yaparsak, enerjimizi milletimizin emrine verirsek, yalanla değil gerçek hizmetle milletin huzuruna çıkarsak, doğru olursak eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştığının bizim için önemi yok. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çeleceğini zannetsinler, biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya odaklanacağız.

Emeklilere zam

Bir yandan seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına, milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus 5’er bin liralık ödeme yaptık. Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.

"MB rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar"

Biz tüm bu adımları atarken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. MB rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar.

"Uzaya füzeler gitmeye devam edecek"

Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi adım atınca bunlara adeta afakanlar basıyor. Projenin maliyetine kadar deli saçması iddia ile yapılan işi değersizleştirme peşine düşüyorlar. Kritik hususlarda dahi yalan yanlış ithamlarla kafa karıştırıyorlar. Ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gidecek, savaş uçaklarımızın yapımı devam edecek. Biz denizde, havada, karada her yerde gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Sınırlarımızı hedef alan terör ile mücadele ederken aynı habis çevrelerle karşılaştık. Bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü kendi cüssesinden büyük oluyor. Ekonomik tetikçilikle, provokasyonla memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Milletimiz ile sevinip milletimiz ile üzülmeyi beceremediler. Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açma peşindeler.,

Foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Seçim öncesi bunların artacağı açıktır. Tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyecekler. Türkiye yatırımlarda, teknolojide, terörle mücadelede başarı çıtasını yukarı taşıdıkça ülke ve millet düşmanları boş durmayacak. Biz bu oyunlar karşısında dirençliyiz. Onları yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. bizim hedefimiz, vizyonumuz, yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş asla olmayacak. Dedikodular üzerinden fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını umursamıyoruz. Çocuklarımıza yeni ufuklar açmanın, muhalefetin yönetiminde yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma gayretindeyiz.

Şehirlerimize kazandıracağımız projeleri milletimize anlatacağız. Siyaseti yalandan, kirli iş birliğinden ibaret görenlere inat eser siyasetinden taviz vermeyeceğiz. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'a da kararlılıkla yürüyeceğiz. Ankara teşkilatımızın 31 Mart'a kadar sergileyeceği gayretle Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde aynı samimiyetle çabalayarak sandıkta netice alacağız. Farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırla yarışacağız.

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