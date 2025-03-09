8 Mart kadınlar gününde CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı gözaltına alınmasından sonra insanlar internet ortamında "Ahmet Kurtuluş kimdir, nerelidir, hangi partiden, partiden ihraç edilecek mi diye araştırmaya başladı. İşte Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un biyografisi.

AHMET KURTULUŞ KİMDİR?

Ahmet Kurtuluş uzun süre CHP'de siyaset yapmıştır. Şu anda Kadıköy Belediye Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. Ahmet Kurtuluş'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı hareket tepkilere neden oldu.

CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş konuşmasını yapan AK Partili tek meclis üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattırdı sonra “şunu atalım dışarıya” sözlerini sarf etti.

AHMET KURTULUŞ HANGİ PARTİNDEN?

AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye söylediği sözlerle gündem olan ve hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kurtuluş CHP üyesi.

AHMET KURTULUŞ CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

CHP, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kurtuluş'un CHP'den ihraç edilip edilmeyeceği ilerleyen günlerde