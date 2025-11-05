  1. Anasayfa
Ahmet Cin'den Pendik dolayoba şoförler odası başkanı Erkan Dakoğlu’na ziyaret

Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin, Pendik Doloyoba Şoförler esnaf odası başkanı, Erkan Dakoğlu’nu Esnaf odasında ziyaret etti.

Esnaf odasında ziyaret etti.

Cin, yapılacak olan oda başkanlık seçimi öncesi çalışmalar hakkında bilgi alarak, dolayoba şoförler odası binası için yapılacak faaliyetler ile alakalı fikir alışverişinde bulundu...

Görüşmede Dakoğlu, başkan Cin'e 2026'da da Pendik Halk eğitim merkezi ile çalışmalar sürdürdüreceklerini ve esnaf odasının konferans salonunda, eğitim seminerleri vermek istediklerini belirterek, hale hazırda iş güvenliği uzmanı ile tüm şoförlere eğitim verileceğini açıkladı.

Görüşmede Şoförler odası başkan Erkan Dakoğlu Pendik belediye başkanı Sayın Ahmet Cin’e ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, Bayburt’un özel ihramdan işlenmiş kravatını hediye etti.

Başkan Çin, çok dikkatini çeken bu anlamlı hediye için Erkan Dakoğlu başkana, teşekkür ederek dolayoba şoförler odasından ayrıldı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

HABERE YORUM KAT
