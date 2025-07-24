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Ahlaksız hırsız 'pes' dedirtti: Çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan bir anne, evine gizlice giren bir hırsız tarafından korkunç bir şekilde taciz edildi. O görüntüler ortaya çıktı...

Ahlaksız hırsız 'pes' dedirtti: Çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
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Ahlaksız hırsız 'pes' dedirtti: Çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan bir anne, evine gizlice giren bir hırsız tarafından korkunç bir şekilde taciz edildi. O görüntüler ortaya çıktı...

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan bir kadın, evine gizlice giren bir hırsız tarafından taciz edildi. Hırsız, 32 dakika boyunca evin içinde dolaştı ve uyuyan kadının odasına sekiz kez girdi Olaydan sonra büyük bir korku yaşayan kadın, hâlâ geceleri yalnız tuvalete gidemediğini ve psikolojik destek almaya başladığını belirtti.

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yaşayan bir anne, evine gizlice giren bir hırsız tarafından korkunç bir şekilde taciz edildi. Kadın, sıcaktan dolayı çıplak uyurken, maskeli bir adamın onu izlediğini ve el feneriyle vücuduna baktığını güvenlik kamerası görüntülerinden fark etti. Olay gece saatlerinde yaşandı. Kadın, partneriyle birlikte yatak odasında uyurken hırsız eve girdi. Toplam 32 dakika boyunca evin içinde dolaşan adam, sekiz kez yatak odasına girdi. Kadının anlattığına göre adam, özellikle kadının açıkta kalan vücuduna uzun uzun bakıp el feneriyle üzerine tuttu.

Ahlaksız hırsız 'pes' dedirtti: Çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

"Kamerayı izleyince şok oldum. Adam sürekli beni izliyordu. Hırsızlık değil, sanki başka bir amaçla gelmiş gibiydi," dedi.

Hırsız, evden sadece içinde 300 euro olan bir cüzdanı alarak çıktı. Diğer değerli eşyalar ve yan odada kalan oğullarının eşyalarına hiç dokunmadı. Bu durum, adamın asıl niyetinin hırsızlık değil, kadınla ilgili başka kötü planlar olabileceği şüphesini doğurdu.

Kadın, olaydan sonra büyük bir korku yaşadı. Hâlâ geceleri yalnız tuvalete gidemediğini, evde sürekli güvenlik kameralarını kontrol ettiğini ve psikolojik destek almaya başladığını belirtti.

"Ya o gece yalnız olsaydım? Ya uyanıp onunla karşılaşsaydım? Ne olacağını düşünmek bile istemiyorum," diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Kadın, görüntüleri polise verdikten sonra sosyal medyada da paylaşarak bu kişinin yakalanması için yardım istedi. Polis hâlâ hırsızı arıyor.

Bu olayla birlikte, Marbella bölgesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle halk güvenlik önlemlerini artırmaları için uyarıldı. Aynı bölgede "San Pedro Sinsi Hırsızı" olarak tanınan başka bir adamın da lüks villalara girip on binlerce euro değerinde para ve saat çaldığı biliniyor.

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