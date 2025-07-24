Bakan Kurum duyurdu: Dev konut projesi uygun fiyatla evsizleri ev sahibi yapacak!

Bakan Kurum, konutta yeni finansman modeli gayrimenkul sertifikasına ilişkin konuştu. Bakan Kurum, gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatının değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek yeni bir finansman modeli olan "Gayrimenkul Sertifikası"nın tanıtım programında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarına göre gayrimenkul sertifikasınnda ayrıntılar şöyle:

"Bugün sizlere Gayrimenkul Sertifikası’nı tanıtıyoruz. Peki nedir bu Gayrimenkul Sertifikası? Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır.

YATIRIM ARACI HANGİ PROJEDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir’deki Damla Kent evleriyle hayata geçiriyoruz. Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz.

"İKİ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ AYNI KONUTA ORTAK OLABİLİYOR"

Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz. Üstelik, bu sistemde paylı mülkiyet imkanı da var. Yani, iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor.

"İSTEDİĞİNİZ ZAMAN SATABİLİYORSUNUZ"

Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor.

"İLK ETAPTA 5 KONUTTA BAŞLAYACAK"

Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında. Bu proje, sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje; kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı."

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Vatandaşımızın küçük birikimle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Bu sertifika gayrimenkul projelerine küçük paylarlar ortak olmanızı sağlayan ve ortak olduğunuz hisseniz, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrüman. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin merkezinde Başakşehir’deki Damlakent projesi ile hayata geçiriyoruz. Birikiminiz az olsa bile cüzi miktarda bu sertifikaları alarak yatırım yapabiliyorsunuz.

‘DAHA FAZLA KİŞİ SERTİFİKALARINI BİRLEŞTİREREK AYNI KONUTA ORTAK OLUYOR’

Hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız başvurunuzu yapıyorsunuz ve beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz, o daire sizin için ayırılıyor başka kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında bu projeden tapunuzu alıyorsunuz. 2 ya da daha fazla kişi sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak oluyor.

SERTİFİKANIN HALKA ARZ FİYATI NE?

7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutla bu halka arzı başlatacağız. Her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak.

‘BU PROJE KİRA FİYATLARI DÜŞÜRME AZMİMİZİN BİR KANITI’

Bu proje sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje kira fiyatları düşürme azmimizin bir kanıtı, milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün bir ispatıdır.

Hep birlikte durmadan, duraksamadan çalışacağız. İlgili tüm kuruluşlarımızla omuz omuza vererek milletimizin yanında zor gününde de iyi gününde de olmaya devam edeceğiz.

İlk etapta 5 bin konut sunacağımız ve hızla genişleteceğimiz gayrimenkul sertifikasının İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyor. Bu süreçte gösterdikleri destek için başka SPK Başkanımız, tüm çalışanlarımız, TOKİ ve Emlak Konut’taki çalışma arkadaşlarıma, projede emeği geçen mimarlarımıza, mühendislerimize teşekkür ediyor, gayrimenkul sertifikasının İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bugün gayrimenkul sektörünü farklı gelir grubundaki tüm vatandaşlarımız için erişilebilir kılacak yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası ile karşınızdayız. TOKİ ve finans sektörü ile geliştirdiğimiz yeni model sayesinde halka arz sürecinde yetkilendirilmiş 43 aracı kurum ile sistemin geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyor olacağız. Konut sahibi olmak isteyen herkes için daha erişilebilir hale getiriyoruz.

Taksit ve peşinat olmadan yatırımcımızı konut projesine borçlandırmıyor ortak ediyoruz. Bu sadece bir yatırım imkanı değil sermayenin tabana yayıldığı, konut sahibi olmanın çok daha geniş kitleler için mümkün hale geldiği yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

İŞTE YENİ FİNANSMAN MODELİNİN DETAYLARI

4-8 Ağustos tarihindeki halka arz döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve aracı kurumlar üzerinden satın alabilecekler. Halka arz sonrası gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul’dan işlem görmeye başlayacak Yatırım hesapları üzerinden hisse senedi gibi alınım satılabilecek. TOKİ projenin tamamlanmasını garanti altına alırken, sistemin güvenliğini sağlamış oluyor.

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3 ayrı modelle işlem yapılabilecek. Yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılarımız projeden doğrudan konut sahibi olabileceği gibi arkadaşlarıyla bir araya gelerek ortak bir alım gerçekleştirebilecekler.

İkinci olarak konut sahibi olmayı tercih etmeyen yatırımcılarımız projedeki gayrimenkullerin değer artışından faydalanarak bu getiriyi nakde çevirebiliyor olacaktır. Borsa İstanbul’da işlem gören sertifikanın değer artışından faydalanmak isteyenler kolaylıkla alıp satabilecekler."

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: 1 MİLYON 678 BİN KONUT ÜRETTİK

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’un açıklamaları şu şekilde: “Bugün burada konut piyasasına katkı sağlayacak bir yeniliği tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Toplu Konut İdaresi olarak 22 yıl içinde şehirlerimizin yeniden inşası konusunda büyük projeler gerçekleştirdik. Son yıllarda 50-100 ve 250 bin konut ile altyapı, arsa ve iş yeri kampanyaları düzenledik. Toplamda 1 milyon 678 bin konut ürettik.

‘HER SERTİFİKA ZAMANLA DAİREYE DÖNÜŞECEK’

Faizsiz bir modeli hayata geçirmek elzem olmuştur. Vatandaşlarımız bu modelle hem konut alabilecek hem de birikimlerini faizsiz olarak değerlendirebilecektir. Küçük birikimlerle vatandaşlarımız büyük bir projenin her metrekaresine ortak olabilecek her sertifika zamanla bir daireye dönüşecektir.

‘İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE HAYATA GEÇİRİYORUZ’

İstanbul Başakşehir’de gayrimenkul sertifikalı projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni bir finans modeli ile İstanbul’a kazandıracağız. Konutlar imar ve inşaat mevzuatına uygun olarak TOKİ ve Emlak Konut tecrübesiyle inşa edilecektir."

SPK BAŞKANI GÖNÜL: KONUT ALMAK İSTEYEN GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BİRİKTİREBİLİR

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Borsada işlem gören, alınıp satılabilen bir ürün olması gayrimenkul sertifikasını sıradan bir araç olmaktan çıkarmakta toplumsal bir yatırım aracına dönüştürmektedir. Bu modelle konut satın almak isteyen hanehalkı zaman içerisinde gayrimenkul sertifikası biriktirerek bu hedefe ulaşabilir.

‘SERTİFİKALAR ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF YATIRIM ARACI OLACAK’

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olan bu sertifikalar önemli bir alternatif yatırım aracı olacaktır. Hak sahibine daire yerine sertifika verildiği taktirde hak sahibi sertifika ihracına konu başka bir bölgede bir bağımsız bölümü de talep edebilecek. Elindeki sertifikaları borsada dilediği zaman satabilecektir."

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE DEMEK? SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bu sertifikalar büyük miktarlarda para biriktirmeden küçük yatırımlarla gayrimenkul projelerine ortak olma fırsatını sunacak. Yatırımcılar aynı zamanda birikimlerini kullanarak faiz ve kredi maliyetlerine katlanmadan konut sahibi olma yolunda adım atabilecek.

TOPLANAN FONLAR BANKALARDA ÖZEL HESAPLARDA TUTULACAK

Gayrimenkul sertifikaları bir inşaat şirketinin SPK izniyle çıkarılacak, her sertifika bir dairenin belirli bir metrekaresini temsil edecek.

Bir daireye ait sertifikaların tamamını toplayan yatırımcı ise o dairenin sahibi olabilecek. Yatırımcılarca toplanan tutarlar en başta yetkili kuruluşlar tarafından bloke edilecek, toplanan paranın yüzde 25'i projenin başında inşaat şirketine aktarılacak. Ancak bu para sadece proje için harcanabilecek. Toplanan fonlar, proje ilerledikçe, inşaat şirketine peyderpey nakledilecek.

Proje tamamlandığında sertifika sahibi yatırımcılar için iki seçenek olacak. "Asli edim" olarak ifade edilen ilk seçenekte yeterli sayıda sertifikası olan yatırımcılar o projedeki dairenin sahibi olabilecek.

"Tali edim" olarak adlandırılan diğer seçenekte ise bir daire almak için yeterli sayıda sertifikası bulunmayan veya daire almak istemeyen yatırımcılar sertifikaların oranına göre yatırımlarını nakit olarak geri alabilecek.

Sertifikalar belirli yeterliliği sağlayan şirketlerle TOKİ ve İller Bankası gibi kamu kurumlarınca ihraç edilebilecek. Fonlar bankalarda özel hesaplarda tutulacak, bağımsız denetçiler proje izleyip raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlayacak.

SERTİFİKALAR İHRAÇÇININ BORÇLARI NEDENİYLE HACZEDİLEMEYECEK

Gayrimenkul sertifikaları küçük birikimlerle bu piyasaya yatırım yapma imkanı sunacak, fiziksel bir mülkün aksine sertifikalar, projenin bitimini beklenmeden Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

İhraççı şirket, projedeki ilerleme, benzer dairelerin satış fiyatları gibi bilgileri düzenli olarak KAP'ta açıklayacak. Söz konusu sertifikalar ihraççının borçları nedeniyle haczedilemeyecek, sertifika fiyatları konut fiyatlarını yansıttığı için enflasyona karşı da koruma sağlayacak.

Sertifikalar, faiz üretmediği için, katılım finans piyasalarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de uygun bir enstrüman olarak dikkati çekiyor.

Projenin gecikme riskinin ortaya çıkması durumunda yatırımcılara gecikme şartı ödenecek. Projenin gerçekleşmemesi durumunda ise yatırımcılar, şirketten itfa bedeli ve gecikme faizi alabilecek.

YENİ FİNANSMAN MODELİNİN DETAYLARI

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayan alternatif bir yatırım modeli olarak 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz ediliyor.

Emlak Konutun Başakşehir'de inşa edeceği Damla Kent projesine dayalı olarak ihraç edilecek sertifikalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul güvencesi altında yatırımcılara sunuluyor.

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı tanıtım toplantısında, "Gayrimenkul Sertifikası" modeline ilişkin detaylar da açıklandı.

Model, konut sahibi olma, gelir elde etme ya da borsada alım-satım yapma gibi esnek seçenekler sunmasıyla öne çıkıyor.

KÜÇÜK BİRİKİMLERLE GAYRİMENKUL YATIRIMI İMKANI

Gayrimenkul Sertifikası, bir konutun küçük paylara bölünmesiyle oluşturuluyor. Bu sistemde, yatırımcılar dilerse biriktirdikleri sertifikalarla doğrudan konut sahibi olabiliyor ya da yeterli paya ulaşamazlarsa projeden elde edilecek gelire ortak olabiliyor. Ayrıca sertifikalar, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde dönüştürülebiliyor.

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

Sertifikalar, yüzde 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olup, üst limit bulunmuyor. Yatırımcılar diledikleri kadar sertifika alarak sistemde yer alabilecek.

DAMLA KENT PROJESİ

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

ÜÇ AYRI KAZANÇ MODELİ

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

PEŞİNAT, FAİZ, TAKSİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADAN YATIRIM İMKANI

SPK ve Borsa İstanbul tarafından denetlenen bu model peşinat, faiz veya taksit yükümlülüğü olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılımcılar, küçük birikimlerle projeye ortak olurken, dilerlerse bir evi paylaşarak kolektif sahiplik modelinden de yararlanabiliyor.

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