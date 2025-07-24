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Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?

Dün gece ortaya çıktı! TÜRKİYE'nin bir çok ilinde görüntülenen bu mavi ışığın esrarını herkes merak ediyor. Peki bu mavi ışık neyin nesi? İşte detaylar...

Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?
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Dün gece ortaya çıktı! TÜRKİYE'nin bir çok ilinde görüntülenen bu mavi ışığın esrarını herkes merak ediyor. Peki bu mavi ışık neyin nesi? İşte detaylar...

23 Temmuz 2025 gecesi, Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzüne bakanlar, alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Maviye çalan gizemli bir ışık, sosyal medyada ülke gündemine oturdu. Daha önce görülen ışıklara benzememesi nedeniyle yurt dışı platformlarında da dikkat çekti.

Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, Kayseri'den Çorum'a Türkiye'nin bir çok ilinden geldi. Bu gizemli ışığın kaynağı hâlâ bilinmiyor.

Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?

Meteor mu UFO mu?

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan videolarda, geceyi yaran parlak mavi ışık net şekilde görülüyor. Kayseri çevre illerinden Musul ve İran'ın kuzeydoğusuna kadar farklı bölgelerden benzer gözlemler yapılırken, kullanıcılar şaşkınlıklarını “bu bir meteor mu, UFO mu?” yorumlarıyla dile getirdi.

Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?

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