AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’nda Konuşmacı Olarak Katıldı

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlediği 2. Uluslararası Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldı. Başkan Çam, Sempozyumda, “Ahilik geleneğini tarihî kaynaklar ışığında yeniden değerlendirmesi ve günümüz toplumuna katkıları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin, araştırmacıların ve uzmanların bir araya geldiği etkinlikte, ahilik kültürünün evrensel değerleri ve bu değerlerin modern dünyadaki yansımaları ele alındı.

Sempozyumda istişare edilen ve alınan tüm kararların ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diler, bu anlamlı ve başarılı organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Ticaret Üniversitemize teşekkür ederiz.” İfadeleri yer aldı.