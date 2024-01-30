Afyonkarahisar’da kaza yapan tanker yan yattı! 28 ton yağ ziyan oldu!

Afyonkarahisar’da seyir halindeki bitkisel yağ dolu tanker sürücüsü yolda hakimiyetini kaybedip devrildi. Devrilen tankerdeki 28 ton yağ ziyan oldu.

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Afyonkarahisar’da kaza yapan tanker yan yattı! 28 ton yağ ziyan oldu!

Afyonkarahisar’da kızartmalık bitkisel yağ taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 28 ton yağ ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 28 yon kızartmalık bitkisel yağ taşıyan N.B., idaresindeki 14 ACB 454 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi.

Kazada tankerdeki yağ çevreye saçılarak ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü N.B., ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi adildi. Kazanın ardından devrilen tanker yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu devrildiği yerden kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da kaza yapan tanker yan yattı! 28 ton yağ ziyan oldu!
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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