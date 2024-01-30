Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!

Diyarbakır’da kültür lezzetlerinin arasında yer alan ciğer kebabı, son gelen zamlardan etkilenerek fiyatlarını yükseltti. Tescilli ciğerin çiğ hali 380 TL’den 500 TL’ye çıkarken, porsiyon fiyatı 230 TL’den 260 TL’ye çıkarılarak fiyatlarda güncelleme yapıldı.

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Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!

Diyarbakır’da sabahın ilk ışıklarıyla ciğercilerin başlayan yoğun mesaisi, gece geç saatlere kadar sürüyor. Tescilli ciğerin çiğ hali 380 TL’den 500 TL’ye çıkarken, porsiyon fiyatı 230 TL’den 260 TL’ye çıkartıldı.
Diyarbakır ekonomisine önemli katkı sağlayan ciğer kebabı, kentin tescilli gıdaları arasında yer alıyor. Kentin medarı iftiharı olan tescilli ciğer, 2023’te çiğ olarak 380 liradan satılırken 2024’te 500 liraya çıktı. Vatandaşın ciğere rahat ulaşabilmesi için ise kentteki esnaf, hazır porsiyona yüzde 10’luk zam yaptı.
2023’te günde 7,5 ton, yıl boyunca da 2 bin 700 ton satılan Diyarbakır’ın tescilli ciğeri, vatandaşlar tarafından “Altınla yarışsa da ciğerimizden vazgeçmeyiz” diyerek yorumlandı.

Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!

Asgari ücrete gelen zam ile kentte ciğerin porsiyonunda fazla artışa gitmediklerini dile getiren Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaan, çiğ ciğerin yüzde 30, porsiyon ciğerin ise yüzde 10 zamlandığını söyledi.

Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!

Tescilli ciğerin 7’den 70’e yerli ve yabancı turistin damak tadına hitap ettiğini ifade eden Elkaan, “2023’te çiğ ciğer fiyatı 380 TL iken 2024’te 500 TL’ye çıkardık. Bu da ortalama yüzde 30’luk bir zamma tekabül ediyor. Bunun yanında asgari ücrete de zam geldi. Bir de sigorta primlerine de zam geldi. İşverenin yükü burada fazla oldu. Ama bu zamlara rağmen Diyarbakır’ın gururu, coğrafi işaret tescili almış olan ciğerimizin porsiyonuna fazla zam yapmadık. 230 lira bandında olan porsiyon ciğerimizi 260 TL’ye çıkardık. Bu da Diyarbakır esnafımızın gösterdiği özveriden dolayıdır. Buradaki amacımız da herkesin tescilli ciğerimize rahat ulaşabilmesi içindir. Ciğerimizin yenilmesi anlamında hiçbir kısıtlama getirilmemesi için esnafımıza teşekkür ediyorum. Bizde ciğerin saati ve zamanı yoktur. 7/24 Diyarbakır ciğeri tüketilirken, 7’den 70’e de vatandaşımız bu ciğeri tüketiyor. Yani Diyarbakır’ın can damarı ciğer ve kadayıfımızdır” dedi.
Kent esnafından 30 yıllık ciğerci Mehmet Deniz, Diyarbakır ciğeri için günlük farklı şehirlerden gelip ciğer yiyip memleketine geri dönen vatandaşların olduğunu söyledi.

Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!

“Şanlıurfalısı bile Diyarbakır ciğerini yemek için şehrimize geliyor”

Diyarbakır ciğerinin tescilli olduğunu hatırlatan Deniz, "Diyarbakır ciğerini yemek isteyen vatandaşlar muhakkak bir kere de olsa tadına bakıyor. Diyarbakır ciğeri lokum gibidir. Bu ciğer, kuzu ciğeridir. Yerli ve yabancı turistin damak tadına hitap eden bir ciğere sahibiz. Farklı şehirde tüketilen ciğer ile Diyarbakır ciğerinin arasında dağlar kadar fark var. Şanlıurfalısı bile Diyarbakır ciğerini yemek için şehrimize geliyor. Çiğ ciğeri geçtiğimiz sene 380 TL’ye alırken, bu sene 500 TL’den alıyoruz. Buna rağmen biz, porsiyon ciğerde cüzi bir miktarda artış gerçekleştirdik. O da yüzde 10’luk bir zamla 240 TL yaptık. Bu ufak artışı ciğerimizin herkese ulaşabilmesi için yaptık. Ciğerimizi yemek için bazı vatandaşlar günlük Hatay’dan, Bursa’dan, Yozgat’tan, Erzurum ve Van gibi birçok şehirden geliyor. Boşuna Diyarbakırlılar ‘Senin ciğerini yiyeyim’ demiyor” diye konuştu.

Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!

“Ciğerimiz altınla yarışsa bile yine de tüketilir”

Diyarbakır ciğerinin Türkiye’nin her bölgesinde tanıtılması gerektiğine dikkat çeken müşterilerden Ercan Koyuncu, ise şunları kaydetti:
“Diyarbakır ciğerinin hak ettiği değeri sadece tadanlar biliyor. Diyarbakır’a gelen misafirler muhakkak çok fazla ciğer tüketiyor. Kimi zaman lokantalar ciğer dahi bulamıyor. Ben bir Diyarbakırlı olarak ciğerimizin hak ettiği değere ulaştığını düşünmüyorum. Diyarbakır ciğerinin tüm Türkiye’de tanıtılması taraftarıyım. Diyarbakır ciğerini tatmayan arkadaşlarımız varsa buyursunlar gelsinler. Ciğerimizin bir tadına baksınlar. Daha önce ciğer yemişler mi? Yememişler mi? Burada yedikten sonra fark ederler. Diyarbakır ciğerinin porsiyonu da kilosu da ne kadar olursa olsun vatandaşlar bununla ilgilenmiyor. Diyarbakır ciğeri altınla yarışsa bile yine tüketilebilir. Bu yüzden biz Diyarbakırlılar fiyatıyla çok fazla ilgilenmiyoruz.”

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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