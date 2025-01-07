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Af bekleyenleri heyecanlandıran yeni gelişme! Öcalan çıkışı sonra MHP'den yeni hamle!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM, İmralı, Abdullah Öcalan açıklama sonrası başlayan görüşmeler devam ederken Af bekleyenleri heyecanlandıran haber yine MHP'den geldi.

Af bekleyenleri heyecanlandıran yeni gelişme! Öcalan çıkışı sonra MHP'den yeni hamle!
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM, İmralı, Abdullah Öcalan açıklama sonrası başlayan, kimi çevrelerce yeni çözüm süreci ancak Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP'nin yeni süreç olarak adlandırdığı görüşmelerin devam ederken siyasi kulisleri hareketlendiren Af bekleyenleri heyecanlandıran haber yine MHP'den geldi.

AF BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRAN YENİ GELİŞME

MHP kanadının uzun zamandır bir infaz yasası beklentisinin olduğu siyaset kulislerinde konuşuluyordu. AK Parti'nin af meselesine çok sıcak yaklaşmadığı da bir gerçek, MHP genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, af konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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İnfaz kanununun çok fazla değiştinini bu nedenle hesaplamalarda çelişkiler yaşandığını belirten MHP genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, doktor ve adli tıp raporlarıyla infazların ertelenebileceğini belirtti.

"ADLİ TIP RAPORLARIYLA İNFAZLAR ERTELENMELİ"

"İnfaz kanunu çok fazla değişti ve yamalı bohça haline geldi! İnfaz hesaplamalarında çelişkiler yaşandı. Yeni bir infaz yasası hatta yeni bir anayasa yapılmalı, özellikle yaşlı, hasta ve tek başına hayatını devam ettirmekte zorlanan kişilerin doktor ve adli tıp raporlarıyla infazları ertelenmeli!

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İnfaz erteleme öneriniz FETÖ ya da diğer örgüt suçları için de geçerli mi?" sorusuna da yanıt verirken;

"Hukuk evrenseldir. Adalet herkes için eşit uygulanmalıdır. Görüşlerim hiçbir inanç, parti, görüş veya ideolojiyi dışarıda bırakmadan geçerlidir. Fakat bu konuda doktor ve adli tıp raporu şart." ifadelerini kullandı.

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Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasalaşan düzenlemeyle, koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesinin yolu açıldı.

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