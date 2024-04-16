Adobe, OpenAI ortaklığı için yeşil ışık yakıyor

Çok uluslu bir içerik yazılım şirketi olan Adobe, yapay zeka için kolaylık sağlıyor. OpenAI ve diğer şirketlerin küresel olarak kullanılan video düzenleme yazılımı Premiere Pro'daki üçüncü taraf üretici AI (yapay zeka) araçlarının kullanımına yeşil ışık yaktı.

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DUYURU 15 NİSAN’DA GELDİ

Şirket, duyuruyu 15 Nisan Pazartesi günü açıkladı. AI alanında bir çılgınlık duygusunu yineledi. Yazılım firmasının dinamik teknoloji olan AI ile hızlanma çabalarının altını çizdi.

Wall Street'in “AI'nin Adobe'nin içerik düzenleme yazılımı için nasıl varoluşsal bir risk oluşturduğu” ile ilgili endişelerini dile getirdi. Ardından, şirketin bu hareketi AI'nın sunduğu engellerden uzak durmayı amaçladı. Adobe, üçüncü taraf üretken AI araçlarını video düzenleme yazılımına nasıl entegre etmeyi planlıyor.

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ADOBE FİREFLY'A GÜVENİYOR

Yakın tarihli bir rapora göre, California- tabanlı yazılım şirketi Adobe, yalnızca platformun yerel yapay zekası Firefly'a güvenerek AI-driven işlevlerini Premiere Pro yazılımıyla birleştirmeyi hedefliyor.

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Özellikle, Firefly, Adobe'nin Photoshop yazılımında zaten mevcuttur. Kullanıcıların hareketsiz görüntüleri düzenlemelerine yardımcı olur. Şimdi, yukarıda belirtilen birleşme devreye girerken, Adobe devrim niteliğinde bir yükseltme için hazırlanıyor gibi görünüyor.

OpenAI, Midjourney ve diğerlerinin artan rekabetinin ortasında Adobe, AI sistemini tescilli verilerle eğiterek ve aynı zamanda kullanıcılara telif hakkı iddialarına karşı tazminat sunarak kendini farklılaştırmaya çalışıyor. Adobe'nin bu dönüm noktası hareketi, şirketin piyasa değerini de önemli ölçüde artırabilir.

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