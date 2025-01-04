Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
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04 Ocak 2025 09:10
Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını görmeye geldiği Gasilhane'de "ayırdınız beni babamdan" diye feryat edip fenalaştı
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Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı.
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Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti.
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Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti.
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"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"
Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.
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Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" dediği duyuldu.
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"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"
Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası uzun süre bozuktu...
Tuğçe Tayfur, babası hastanedeyken, "Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz" açıklamasıyla tepki çekmişti.
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CENAZE NAMAZININ KILINACAĞI CAMİ DEĞİŞTİ
Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.