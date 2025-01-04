Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını görmeye geldiği Gasilhane'de "ayırdınız beni babamdan" diye feryat edip fenalaştı

1 8 Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı. 2 8 Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. 3 8 Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. 4 8 "AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN" Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. 5 8 Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" dediği duyuldu. 6 8 "GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ" Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı. 7 8 Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası uzun süre bozuktu... Tuğçe Tayfur, babası hastanedeyken, "Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz" açıklamasıyla tepki çekmişti. 8 8 CENAZE NAMAZININ KILINACAĞI CAMİ DEĞİŞTİ Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



