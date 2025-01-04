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Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan

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Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını görmeye geldiği Gasilhane'de "ayırdınız beni babamdan" diye feryat edip fenalaştı
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 1 18

Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 2 28

Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 3 38

Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 4 48

"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"

Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 5 58

Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" dediği duyuldu.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 6 68

"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 7 78

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası uzun süre bozuktu...

Tuğçe Tayfur, babası hastanedeyken, "Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz" açıklamasıyla tepki çekmişti.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Gasilhane'de feryat etti fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan 8 88

CENAZE NAMAZININ KILINACAĞI CAMİ DEĞİŞTİ

Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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