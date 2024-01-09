Şoför kabini tost gibi ezilen tırdan mucize eseri yara almadan kurtuldular

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki kişinin bulunduğu tır kaygan yolda hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi. param parça olan şoför kabininde iki kişi mucize eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce orta refüje ardından duvara çarparak durabildi. Kazada tırın kabini ezilirken sürücü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

MUCİZE ESERİ YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kaza, Dilovası ilçesi D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AKH 567 plakalı çelik profil yüklü tır, önce orta refüjdeki bariyerlere, sonra duvara çarparak durabildi. Kaza sebebiyle tırın kabini ezilirken sürücü Niyazi Y. hafif yaralı, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şoför kabini tost gibi ezilen tırdan mucize eseri yara almadan kurtuldular

Şoför kabini tost gibi ezilen tırdan mucize eseri yara almadan kurtuldular

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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