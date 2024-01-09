Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı

İstanbul Fatih Camisi'nde namaz sırasında tartışma çıkaran şüpheli Ö.S., özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, namazın ardından imam odasına girdi ve cemaatten Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine polis ve sağlık personeli bölgeye gönderildi. Sağlık görevlileri yaralananları hastaneye götürdü. Şüpheli Ö.S. ise tutuklandı.

Camide Slogan Attı

Olayla ilgili polis ekipleri, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail" dediğini belirledi. "Uyanın Müslümanlar" diye bağırması üzerine imam Usta'nın Muhammed'i cami içinde bağırmaması için uyardığı ortaya çıktı.

Güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan kişinin kısa bir süre sonra imam odasına gelerek Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı ve olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin şüpheliyi yakaladıkları ortaya çıktı.

Bu arada, olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.