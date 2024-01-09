Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı

İstanbul Fatih Camisi imamına saldırı düzenlendi. Şüpheli şahıs bir anda bıçakla saldırdı.

YAYINLAMA
Google News
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı

İstanbul Fatih Camisi'nde namaz sırasında tartışma çıkaran şüpheli Ö.S., özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, namazın ardından imam odasına girdi ve cemaatten Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine polis ve sağlık personeli bölgeye gönderildi. Sağlık görevlileri yaralananları hastaneye götürdü. Şüpheli Ö.S. ise tutuklandı.

camii-imamina-bicakli-saldiri.jpg

Camide Slogan Attı

Olayla ilgili polis ekipleri, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail" dediğini belirledi. "Uyanın Müslümanlar" diye bağırması üzerine imam Usta'nın Muhammed'i cami içinde bağırmaması için uyardığı ortaya çıktı.

Güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan kişinin kısa bir süre sonra imam odasına gelerek Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı ve olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin şüpheliyi yakaladıkları ortaya çıktı.

Bu arada, olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Camii imamı ve müezzinine bıçaklı saldırıda bulunuldu, saldırgan yakalandı
Fatih Camii imamı ve müezzinine bıçaklı saldırıda bulunuldu, saldırgan yakalandı
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son Haberler
Suç örgütlerinin kökü kazınmaya devam ediliyor, 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-12" operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı
Suç örgütlerinin kökü kazınmaya devam ediliyor, 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-12" operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Şoför kabini tost gibi ezilen tırdan mucize eseri yara almadan kurtuldular
Şoför kabini tost gibi ezilen tırdan mucize eseri yara almadan kurtuldular
Bakan Şimşek ve Işıkhan harıl harıl çalışıyor! En düşük emekli maaşı, emekliye ek zam ve kök maaş zammı ne kadar olacak
Bakan Şimşek ve Işıkhan harıl harıl çalışıyor! En düşük emekli maaşı, emekliye ek zam ve kök maaş zammı ne kadar olacak
İstanbul'da ulaşım fiyatları sil baştan değişti! Tüm toplu taşıma araçlarına zam geldi! İşte yeni fiyat tarifesi!
İstanbul'da ulaşım fiyatları sil baştan değişti! Tüm toplu taşıma araçlarına zam geldi! İşte yeni fiyat tarifesi!
Sokak köpekleriyle ilgili reçeteyi Murat Kurum verdi! Başkan olursa sahipsiz sokak hayvanları sorununu böyle çözecek!
Sokak köpekleriyle ilgili reçeteyi Murat Kurum verdi! Başkan olursa sahipsiz sokak hayvanları sorununu böyle çözecek!
Çok Okunanlar
Bakan Şimşek ve Işıkhan harıl harıl çalışıyor! En düşük emekli maaşı, emekliye ek zam ve kök maaş zammı ne kadar olacak
Bakan Şimşek ve Işıkhan harıl harıl çalışıyor! En düşük emekli maaşı, emekliye ek zam ve kök maaş zammı ne kadar olacak
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor
Murat Kurum seçim çalışmalarına hızlı başladı! "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız"
Murat Kurum seçim çalışmalarına hızlı başladı! "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız"
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti