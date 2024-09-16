  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Adana Yumurtalık'ta feci kaza! TIR ile servis minibüsü çarpıştı 3 ölü çok sayıda yaralı var

Adana Yumurtalık'ta feci kaza! TIR ile servis minibüsü çarpıştı 3 ölü çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Adana Yumurtalık serbest bölgesinde Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen TIR ile servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı. 3 ölü çok sayıda yaralı var.

Adana Yumurtalık'ta feci kaza! TIR ile servis minibüsü çarpıştı 3 ölü çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:

Son dakika haberi: Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İç Haberler
Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı
Belediyeye ait makam aracıyla skandal! Ahmet Türkün yeğenleri Devletin makam aracıyla terör estirdi!
Belediyeye ait makam aracıyla skandal! Ahmet Türkün yeğenleri Devletin makam aracıyla terör estirdi!
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Dışarıdaki abi aileyi savundu'! 12 Eylül 2024 Perşembe gazete manşetleri
Bakanlıktan ucuz arsa satışı! 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı, İşte katılım şartları!
Bakanlıktan ucuz arsa satışı! 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı, İşte katılım şartları!
Cübbeli Ahmet olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı yapıldı? Cübbeli Ahmet hoca'ya kim saldırdı, neden saldırdı?
Cübbeli Ahmet olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı yapıldı? Cübbeli Ahmet hoca'ya kim saldırdı, neden saldırdı?
Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!
Yılan öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı!