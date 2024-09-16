Adana Yumurtalık'ta feci kaza! TIR ile servis minibüsü çarpıştı 3 ölü çok sayıda yaralı var Son dakika haberi: Adana Yumurtalık serbest bölgesinde Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen TIR ile servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı. 3 ölü çok sayıda yaralı var.

Son dakika haberi: Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. DETAYLAR BİRAZDAN... 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡