Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu terör soruşturmasında tutuksuz yargılanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye başlatılan Terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında daha önce yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Terör soruşturmasında tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası 91 kişinin gözaltına alınmıştı
ÖNCE YOLSUZLUK SORUŞTUMASINDA TUTUKLANMIŞTI
Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren süren gözaltı sürecinde önce emniyet ifadesinden sonra savcılık sevklerinden sonra savcılık ifadelerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem terör hem de yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.
TERÖR SORUŞTURMASINDAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Çağlayan adliyesinde görülen davada hakim karşısına çıkan İmamoğlu, önce yolsuzluk soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilirken daha sonra devam eden terör soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NE?
İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği
Rüşvet
İrtikap (görevi kötüye kullanarak haksız kazanç sağlama)
İhaleye fesat karıştırma
Nitelikli dolandırıcılık
Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme
PKK/KCK terör örgütüne yardım etme
Soruşturmanın seyri ve İmamoğlu'nun hukuki durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.
Kaynak:Bölge Gündem Haber