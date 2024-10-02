Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray sözleri! 7 haftada 7 penaltı verilmedi, bu nasıl lig?

Fenerbahçe'nin iyi başladığı bir dönemde, Galatasaray maçı sonrası bir yönetici 'Ligi bitirtmeyiz' dedi" dedi. Kendisinden özür diliyorum ve hakkını veriyorum. Somut olarak, Fenerbahçe bu konuda hak kazandı. Galatasaraylılar ardından, "Bu konuları neden geriyorsunuz, hepimiz kardeşiz" dedi. Sezon sona erdi. Önceki sezona döndük. Derbi sonrası oyuncumuz haksız yere atıldı. 10 kişi kaldığımızda Galatasaraylı bir futbolcu seviniyor. Torreira, orada sevinçle havaya yumruk attı ve Türk futboluna yumruk attı. Bu sezonun başlangıcında, tüm hakem yorumcuları aynı fikirde: Galatasaray bu sezon 14 sarı kartla karşılaşacak. Bir itirazı varsa on üç desin, on iki diyemezler zaten.

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"BU NASIL BİR LİG, BU NASIL BİR DÜNYA?"

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin bu sezon verilmeyen 6 penaltı olduğunu belirterek, "Bu haftada verilmedi, 7 haftada 7 penaltı." Bu lig ve dünya nasıl? Kasımpaşa maçının hakemini görünce bir şeylerin olacağını fark ettik. Trabzon maçının hakemi... Oyunculara, "Gol, penaltı falan olur, siz 3-4 tane atın" diye söyledik." dedi.