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Erman Toroğlu yine çok sert konuştu! 3 büyükler bu açıklamaya ne diyecek?

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, üç büyük takım hakkında tartışmalı bir iddia yaptı.

Erman Toroğlu yine çok sert konuştu! 3 büyükler bu açıklamaya ne diyecek?
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FIFA kokartlı futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

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Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı konuşmada, üç büyük şirketin Arap sermayesine satılacağını iddia ederek, "Bakın göreceksiniz, yaptıkları transferlere bakın hepsinin." Gidişatlarına dikkat edin. Ek olarak, "Eğer böyle giderse, bu üç büyük takım 3-4 yıl sonra net söylüyorum, çok daralırsa Arap sermayesine girecektir" dedi.

Toroğlu, Samsunspor ile ilgili olarak, eğer hakemleri, federasyonu ve sistemleri iyiyse, 4-5 yıl sonra kesinlikle şampiyonluğa oynar." dedi.

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