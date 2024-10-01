Erman Toroğlu yine çok sert konuştu! 3 büyükler bu açıklamaya ne diyecek?
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, üç büyük takım hakkında tartışmalı bir iddia yaptı.
FIFA kokartlı futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
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Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı konuşmada, üç büyük şirketin Arap sermayesine satılacağını iddia ederek, "Bakın göreceksiniz, yaptıkları transferlere bakın hepsinin." Gidişatlarına dikkat edin. Ek olarak, "Eğer böyle giderse, bu üç büyük takım 3-4 yıl sonra net söylüyorum, çok daralırsa Arap sermayesine girecektir" dedi.
Toroğlu, Samsunspor ile ilgili olarak, eğer hakemleri, federasyonu ve sistemleri iyiyse, 4-5 yıl sonra kesinlikle şampiyonluğa oynar." dedi.