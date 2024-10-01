Erman Toroğlu yine çok sert konuştu! 3 büyükler bu açıklamaya ne diyecek?

FIFA kokartlı futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Dolar yılsonu ne kadar olacak? Ünlü banka tüm detayları açıklandı

Kredi kardı yapılandırması nasıl yapılıyor? Kredi kartı borcunu 60 ay yapılandırma

Köprü ve otoyollara dev zam! Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli geçiş fiyatları





Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı konuşmada, üç büyük şirketin Arap sermayesine satılacağını iddia ederek, "Bakın göreceksiniz, yaptıkları transferlere bakın hepsinin." Gidişatlarına dikkat edin. Ek olarak, "Eğer böyle giderse, bu üç büyük takım 3-4 yıl sonra net söylüyorum, çok daralırsa Arap sermayesine girecektir" dedi.



Toroğlu, Samsunspor ile ilgili olarak, eğer hakemleri, federasyonu ve sistemleri iyiyse, 4-5 yıl sonra kesinlikle şampiyonluğa oynar." dedi.