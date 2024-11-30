Dolar ok gibi fırladı! Döviz yatırımcısının yüzü gülüyor

Küresel piyasalarda dolar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan tüm ithalata gümrük vergisi uygulanacağını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılacağını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Bu açıklamalar, piyasalar üzerinde önemli bir etki yarattı.

Asgari ücrette umutlandıran teklif! O rakam işçinin yüzünü güldürecek

Naci Görür, Antalya depremi sonrası konuştu: Uyarıyı yapmıştı, dediği oldu!

Yetkisiz çakar kullanan yandı! O kanun meclisten geçti

İstanbul serbest piyasada dolar, 34,70 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 36,77 TL'den alıcı buluyor. Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

30 Kasım 2024 Güncel Döviz Kurları

Dolar: 34,70 TL

Euro: 36,77 TL

Döviz piyasalarındaki bu yükseliş, Trump'ın açıklamaları sonrası küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla ilişkilendiriliyor.