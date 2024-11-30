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Dolar ok gibi fırladı! Döviz yatırımcısının yüzü gülüyor

Küresel piyasalarda Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti. İstanbul serbest piyasada dolar 34,70 TL, euro 36,77 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ok gibi fırladı! Döviz yatırımcısının yüzü gülüyor
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Küresel piyasalarda dolar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan tüm ithalata gümrük vergisi uygulanacağını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılacağını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Bu açıklamalar, piyasalar üzerinde önemli bir etki yarattı.

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İstanbul serbest piyasada dolar, 34,70 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 36,77 TL'den alıcı buluyor. Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

30 Kasım 2024 Güncel Döviz Kurları

  • Dolar: 34,70 TL
  • Euro: 36,77 TL

Döviz piyasalarındaki bu yükseliş, Trump'ın açıklamaları sonrası küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

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