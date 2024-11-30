Asgari ücrette umutlandıran teklif! O rakam işçinin yüzünü güldürecek

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, işverenlerin sunduğu yüzde 32,5'lik zam teklifi dikkat çekti.

İşverenlerin Zam Teklifi ve Hesaplama Yöntemi

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İşveren kesimi, Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini (%44) ve 2025 hedef enflasyon oranı (%21) ortalamasını baz alarak bir teklif oluşturdu. Bu doğrultuda, mevcut 17.002 TL olan asgari ücretin 22.527 TL’ye yükseltilmesi önerildi.

Masada Neler Tartışılacak?

İşçi kesimi, hayat pahalılığı ve geçim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini savunurken, işverenler ekonomik istikrarın korunmasını öncelikli görüyor. Hükümet ise enflasyon, alım gücü ve sosyal denge gibi unsurları göz önüne alarak dengeli bir karar almayı hedefliyor.

Asgari ücretin yeni oranının belirlenmesiyle, milyonlarca çalışan ve işverenin gündelik yaşamı üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.