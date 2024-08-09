Abdülkadir Selvi bomba kulis haberim var diyerek duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu aday mı olacak?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "bomba kulisim var" diyerek duyurduğu yazısında eylül ayında yapılacak CHP kurultayında imza toplamaktan vaz geçtiği, aday olmayacağını duyurdu.

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Abdülkadir Selvi bomba kulis haberim var diyerek duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu aday mı olacak?

CHP Parti Meclisi (PM) Özel liderliğinde önceki gün toplandı ve 6-9 Eylül’de Ankara’da olağanüstü tüzük kurultayı kararı aldı.

ABDÜLKADİR SELVİ BOMBA KULİSİM VAR DİYEREK DUYURDU!

CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 15 gün içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası toplanmışsa seçim maddesinin eklenebilmesi Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olabileceği söylentilerini beraberinde getirdi.

Sahiden de Kılıçdaroğlu, aday olmak istiyor mu? Merak edilen soruya Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi cevap verdi. Selvi, bugünkü yazısında "Kılıçdaroğlu’na gelince size bomba bir kulis haberim olacak" diyerek şunları aktardı:

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAKTAN VAZ GEÇTİ

"Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor. O nedenle Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönüşmesi için imza toplamayacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıyken kurultayı kaybetti. CHP Genel Başkanı olmadan gireceği bir kurultayı ise kazanma imkanının olmadığını görmüş olmalı ki, genel başkanlık rüyasına veda etti."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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