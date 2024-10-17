ABD'de uçak düştü! Düşen savaş uçağının pilotlarına ne oldu?

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Rainier Dağı'nın doğusunda, ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.



Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta iki mürettebat bulunduğu ve helikopterle arama kurtarma başlatıldığı belirtildi.

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Açıklama, "15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir" dedi.



Kazaya neden olan uçağın neden düştüğü henüz öğrenilemedi.