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ABD'de uçak düştü! Düşen savaş uçağının pilotlarına ne oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü.

ABD'de uçak düştü! Düşen savaş uçağının pilotlarına ne oldu?
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ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Rainier Dağı'nın doğusunda, ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta iki mürettebat bulunduğu ve helikopterle arama kurtarma başlatıldığı belirtildi.

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Açıklama, "15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir" dedi.

Kazaya neden olan uçağın neden düştüğü henüz öğrenilemedi.

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