Türkiye'de en çok fay hattı nerde var? Risk taşıyan bölgeler neler?

Türkiye'nin deprem olasılığının yüksek olduğu yerlerin araştırılması başladı. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritasıyla yanıtlanıyor.

1 3 Fay hattı evimin altından geçiyor mu? AFAD tarafından yayınlanan Türkiye deprem risk haritasını merak edenler bu konuyu incelemektedir. Türkiye'deki fay hatlarının nerelerde olduğu ve Doğu Anadolu'daki fay hattının nereden geçtiği merak konusu. Geçen yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından, Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar fay hattı bölgelerini araştırmaya başladı. 2 3 Doğu Anadolu Fay Hatları Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusundaki bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırdır. Fay boyunca sol yanal hareket, iki levhanın göreli hareketlerinin bir sonucudur. Avrasya Levhası ile devam eden savaş nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhası, Kuzey ve Doğu Anadolu fayları aracılığıyla batıya doğru hareket eder. 3 3 TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI AFAD, 18 Mart 2018 RG'de yayınlanan yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi. Başkanlığın Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) projeyi destekledi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da bunu destekledi. Aynı RG'de ayrıca yayınlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir. BİRİNCİ DERECEDE TEHLİKELİ BÖLGELER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.



