Türkiye'de en çok fay hattı nerde var? Risk taşıyan bölgeler neler?

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI
AFAD, 18 Mart 2018 RG'de yayınlanan yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Başkanlığın Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) projeyi destekledi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da bunu destekledi. Aynı RG'de ayrıca yayınlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.
BİRİNCİ DERECEDE TEHLİKELİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.