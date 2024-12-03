ABD’de şaşkınlık yaratan olay: İki mahkum birbirini bile görmeden bebek sahibi oldu!

ABD’nin Florida eyaletinde şaşkınlık veren bir olay: Bir hapishanede Daisy Link isimli mahkum başka bir hücrede kalan Joan Depar isimli mahkumdan bebek doğurdu. Ancak iki mahkum birbirlerini ne gördüler ne fiziksel temas bulundular.

Ancak ikili ayrı hücrelerde kalıyorlardı. Fiziksel temasta bulunmaları imkansızken birbirlerini hiç görmediler.

Peki bu skandal olay nasıl gerçekleşti?

İkili havalandırma boşluklarından meni geçirerek bebek sahibi olduklarını söyledi.

Cinayetten hüküm giyen 29 yaşındaki Daisy Link isimli mahkum haziran ayında bir kız bebeği dünyaya getirdi. Link’in nasıl hamile kaldığı araştırılırken kadın, bir başka hücrede kalan 23 yaşındaki mahkum Joan Depaz’dan hamile kaldığını söyledi.

İkili havalandırma deliklerinden iletişim kurdular

İkili, hücrelerini birbirine bağlayan havalandırma deliklerinden birbirlerine notlar attılar. Link ve Depar, çocuk sahibi olma konusunda hemfikirlerdi. Bu fikirlerini inanılmaz bir planla eyleme döktüler.

Depar, bir ay boyunca menisini bir kağıda sararak havalandırmadan Link’e ulaştırdı. Link ise bu meniyi kendisine enjekte etmek için mantar enfeksiyonu için kullanılan bir aplikatör kullandı.

Planın sonucunda Link hamile kaldı. Doğum uzmanları bu yöntemle hamile kalma şansının yüzde 5 olduğunu söylüyor. Bu nedenle doğan bebek mucize olarak görüldü.

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