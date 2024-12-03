Şeyma Subaşı, yine kendinden bahsettirmeyi başardı: Farklı stiliyle hem beğenildi, hem de eleştirildi!

Şeyma Subaşı, yine kendinden bahsettirmeyi başardı: Farklı stiliyle hem beğenildi, hem de eleştirildi, işte o ilgi çeken detaylar...

1 6 Şeyma Subaşı, yine kendinden bahsettirmeyi başardı: Farklı stiliyle hem beğenildi, hem de eleştirildi, işte o ilgi çeken detaylar... Acun Ilıcalı ile evliliğinin akabinde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, kısa mühlet sonra yeniden boşandı. 2 6 Subaşı, yalnızca özel hayatıyla değil, birebir vakitte dikkat çeken stiliyle da toplumsal medyada sıkça gündeme geliyor. 3 6 Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde bir sefer daha isminden oldukça söz ettirdi. 4 6 KIYAFETİ YİNE DİKKATLERDEN KAÇMADI Geceye düşük bel pantolon ve argümanlı bir tarz ile katılan Subaşı, beden çizgilerini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bilhassa baklavalarını gösterdiği pantolonuyla, toplumsal medyada büyük yankı uyandıran Subaşı’nın stili, geceye damgasını vurdu. 5 6 TARZI HEM BEĞENİLDİ, HEM ELEŞTİRİLDİ Şeyma Subaşı‘nın iç çamaşırı ayrıntılı ve önü-arkası farklı dizaynlarıyla da göz kamaştırıcı bir şıklık sergilediği gecede, pozdan poza girerken çekilen fotoğrafları süratle toplumsal medyada yayıldı. Moda dünyasının dikkatini çeken Subaşı’nın usulü, hem beğenildi hem de eleştirildi. 6 6 GQ Man of the Year 2024 gecesindeki şıklığıyla Şeyma Subaşı, toplumsal medyada süratle trend oldu. Subaşı’nın yürekli ve dikkat cazibeli stili, moda dünyasının en çok konuşulan hususlarından biri haline geldi. Şeyma Subaşı’nın bu hali toplumsal medyada yorum yağmuruna tutuldu.



