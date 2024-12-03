Son dakika! MSB, duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamalara göre: Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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