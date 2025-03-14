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ABD'de korku dolu dakikalar: Yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı!

ABD'de korku dolu dakikalar: ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.

ABD'de korku dolu dakikalar: Yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı!
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ABD'de korku dolu dakikalar: Yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı!

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.

ABD'de korku dolu dakikalar: Yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı!

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

ABD'de korku dolu dakikalar: Yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

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