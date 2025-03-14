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Son dakika! Konya'da deprem meydana geldi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika! Konya'da deprem meydana geldi!
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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika! Konya'da deprem meydana geldi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yüzeye çok yakın bir mesafe 1.6 km derinlikte yaşandı.

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