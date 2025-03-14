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Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar!

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Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar!
Dini değerleri hiçe saydılar! Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: 2 kadının mezarlıktaki pozları tepki çekti...
Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 1 17

Dini değerleri hiçe saydılar! Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: 2 kadının mezarlıktaki pozları tepki çekti...

Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 2 27

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu 2 kadın mezarlıkta iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anları sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti.

Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 3 37

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 4 47

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında

Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 5 57

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 6 67

Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar! 7 77
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