Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Dini değerleri hiçe saydılar!

Dini değerleri hiçe saydılar! Kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: 2 kadının mezarlıktaki pozları tepki çekti...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu 2 kadın mezarlıkta iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anları sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti.
Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.
Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.