ABD'de havalanan uçak, bir anda düşüşe geçerek otoparka çakıldı!

ABD'nin Pensilvanya. Lancaster County bölgesinde korkunç dakikalar: Havalanan uçak, bir anda düşüşe geçerek otoparka çakıldı...

ABD'nin Pensilvanya, Lancaster County bölgesinde, kalkış esnasında kapısı açık olan küçük bir uçak, banliyödeki bir otoparka sert iniş yaparak alevler içinde kaldı.

Pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalanmış, ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istemişti. Hava trafik kontrol kayıtlarından aktarılan bilgilere göre, pilotun acil iniş yapmak için dönüş talebinde bulunduğu, ancak açık kapaktan kaynaklanan rüzgar gürültüsü nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı duyuldu.

Hava trafik kontrolörlerinden biri, "Çekilin... Uçak terminalin hemen arkasındaki otoparkın ağaçlık alanında yere düştü" ifadeleriyle durumu raporladı. Kazada birden fazla kişinin yaralandığı öğrenilirken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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