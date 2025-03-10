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Bakan duyurdu! 2025 Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mart ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Bakan duyurdu! 2025 Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 3,5 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 2,7 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

ÖDEMELERİMİZ TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan duyurdu! Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Kaynak:AA

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