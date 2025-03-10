Seren Serengil ölen insanları bıraktı, başıboş köpekleri savundu: Ölen çocuğun anne babası neredeymiş

''O SIRADA ANNE BABASI NEREDEYMİŞ''
Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'de artık kronik bir hale geldi.
Sokak köpekleri yüzünden canından olan ve ağır yaraların bilançosu her geçen gün artıyor...
Son olarak bu bilançoya Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş sokak köpekleri tarafından parçalanıp can vermesi de eklendi.
Seren Serengil verdiği röportajda, sorunun köpeklerde görmediğini belirterek başıboş köpekler tarafından parçalanan küçük çocuğun ailesini sorumlu tutarak, ilginç yorumda bulundu.
''O sırada anne babası neredeymiş''