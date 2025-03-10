Seren Serengil ölen insanları bıraktı, başıboş köpekleri savundu: Ölen çocuğun anne babası neredeymiş

"NEDEN 20 YIL BEKLENDİ, ZİHNİYET DEĞİŞTİ"

Yapıyorlarsa 20 yıl neden beklendi, çünkü zihniyet değişti. Çünkü altta troller var, gruplar var. O gruplar Twitter'a yazıyor, oraya yazıyor, buraya yazıyor. Bakın algı var.

Şimdi bir kanunun oluşabilmesi için o kanunun şartlarının oluşması gerekir. Köpekleri toplayın. Nereye koyacaksınız? Ben tüm Türkiye'yi geziyorum, yer yok.