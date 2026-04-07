İran, ABD-İsrail savaşında misilleme sürüyor! Trump: Bütün bir medeniyet yok olacak!

İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ittifakı arasında patlak veren savaş, 39. gününde şiddetini korurken, Trump'tan yeni bir tehdit daha geldi: Bütün bir medeniyet yok olacak!

İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ittifakı arasında patlak veren savaş, 39. gününde şiddetini koruyarak devam ediyor. Bölgeden gelen son raporlar, askeri hareketliliğin stratejik noktalarda yoğunlaştığını gösteriyor.

Sürecin içinde yer alan üst düzey bir Pakistanlı güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin müzakerelere kapıyı tamamen kapatmadığını vurguladı. Yetkili, masadaki mevcut durumu şu ifadelerle özetledi:

"Tahran görüşmelere yönelik bir miktar esneklik göstermiş olsa da, temel ön koşullarında ısrar etmeye devam ediyor. Bu durum, diyalog ihtimali masada kalmaya devam etse bile aşılması gereken çok ciddi engellerin bulunduğunu gösteriyor."

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamasında, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" ifadeleriyle İran’a yönelik saldırı sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İran’a saldırı sinyali verdi. Daha önceki açıklamalarında İran’a verilen sürenin bu gece saatlerinde dolacağını ifade eden Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak" dedi.

Daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu ‘tam ve kapsamlı rejim değişimi’ yaşandığına dikkat çeken Trump, "Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir. Bu gece dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran’ın yüce halkını korusun" açıklamasını yaptı.

