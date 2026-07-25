Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi: O bölgeler için sarı ve turuncu kodlar peş peşe geldi!

35 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARIM
GM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sel ve su baskını riskine karşı toplam 35 kentte sarı ve turuncu alarm verildi.
SARI ALARM (22 İl)
İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye.
TURUNCU ALARM(13 İl)
Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.