Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi: O bölgeler için sarı ve turuncu kodlar peş peşe geldi!

METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların etkisini artıracağı bölgelerde metrekareye düşecek su miktarının ciddi seviyelere ulaşması öngörülüyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve bazı çevre illerde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklenirken; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Ordu çevrelerinde bu miktarın çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.