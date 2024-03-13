ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda “pişman” olduğunu itiraf etti!

Hazine Bakanı Janet Yellen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, arka arkaya raporların ABD ekonomisindeki fiyat baskılarının yılın başında toparlandığını göstermesinin ardından enflasyonun normale inişli bir dönüşle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

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FOX Business'tan Edward Lawrence ile yapılan bir oturma röportajında Yellen, stagflasyon endişelerine karşı geri adım attı ve enflasyondaki ilerlemenin durmadığını savundu.

YELLEN PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

ABD Hazine Bakanı Yellen, “Aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyordum. Ancak eğilim açıkça olumlu. Bununla birlikte, Başkan Biden'ın en büyük önceliği, pek çok Amerikalıyı ilgilendiren yüksek maliyet konusunu ele almaktır” açıklamasını yaptı.

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Yiyecek, yeni araba ve sağlık sigortası da dahil olmak üzere her şeyin fiyatları, küresel tedarik zincirinde COVID-19 salgınının neden olduğu aksamaların neden olduğu aşırı enflasyon, son derece sıkı işgücü piyasası ve artan tüketici talebinin yol açtığı aşırı enflasyonun bir sonucu olarak 2021 ve 2022'de arttı.

Enflasyon, Haziran 2022'deki zirve noktası olan %9,1'den önemli ölçüde düşerken, Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Enflasyon krizinin başlamasından kısa bir süre önce, Ocak 2021 ile karşılaştırıldığında ise fiyatlar %18,49 oranında çarpıcı bir artış gösterdi.

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