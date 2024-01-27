A101'den Şubat ayına fırtına gibi indirim! Toshiba 65 İnç Televizyon 20.999 TL'ye, SEG Buzdolabı ise 15.999TL düştü

A101 marketler zinciri "aldın aldın" sloganıyla yayınladığı yeni kataloğu dikkat çekti.
A101 bu kapsamda Şubat ayında kampanyaya sunduğu ürünlerle rakiplerine kök söktüreceğe benziyor.
İşte yayınlanan 1 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak kataloğun detayları.
Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 20.999 TL
Toshiba 58'' Ultra HD Android TV 16.999 TL
Toshiba 43'' Full HD Smart TV 9.999 TL
HI-LEVEL 50'' 4K Ultra HD Smart TV 10.999 TL
Reeder S19 MAX 32 GB Cep Telefonu 2.599 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
VOLTA VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 26.990 TL
14'' Bakım Çantası 89.90 TL
Piranha Oto Cam Sileceği 39.90 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 549 TL
Kiwi Çay Makinesi 599 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL
Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 379 TL
Dantom Dik Süpürge 1.299 TL
Arzum Çubuk Blender 699 TL
Dikdörtgen Borcam Tepsi 149 TL
Cam Kapaklı Kare Borcam 179 TL
2'li Tatlı Kasesi 54.90 TL
6'lı Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 179 TL
Kılıflı Cam Mug 89.90 TL
Borosilikat Kupa Renkli Kulplu 54.90 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 99.90 TL
6'lı Reçel Kavanozu 49.90 TL
Cam Saklama Kabı 18.50 TL
Cam Motivasyon Matarası 39.90 TL
Nehir Yemek Kaşığı/Yemek Çatalı 29.90 TL
Nehir Servis Gereçleri 99.90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı/Tatlı Çatalı 22.90 TL
Nehir Çay Kaşığı 14.90 TL
5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 99.90 TL
Saklama Kabı Seti 34.90 TL
Shaker Matara 19.90 TL
3'lü Kilitli Saklama Kabı 49.90 TL
Kare ve Yuvarlak Sığ Kase 29.90 TL
Benekli Kase 49.90 TL
Mısır Kovası 14.90 TL
Katlanır Ürünler Mix 27.50 TL
Puflu Köşe Koltuk 9.990 TL
Oyuncak Manyetik Puzzle 29.90 TL
Oyuncak Çantalı Makyaj Seti 59.90 TL
Oyuncak Çek Bırak Uçak 19.90 TL
Oyun Hamuru Çeşitleri 62.90 TL
Barbie Oyuncak Prenses Bebekler 139 TL
Oyuncak Bultak Ev 139 TL
Oyuncak Bebek ve Pet seti 189 TL
Oyuncak Tombul Traktör 74.90 TL
Küçük Çocuk Sandalyesi 79.90 TL
Oyuncak Peluş Çeşitleri 99.90 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 349 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıflı 59.90 TL
Bulaşık Altlığı 19.90 TL
Bay Ekose Gömlek 179 TL
Bayan Kapişonlu Süpersoft Takım 279 TL
Bayan Puantiyeli Süpersoft Pijama Takımı 199 TL
Bay/Bayan Şarpa Sweatshirt 259 TL
Polar Bere 27.90 TL Twist Kısa Bere 29.90 TL
Bay/Bayan Çanak Terlik 37.90 TL
5 kg Köy Sofrası Pilavlık Bulgur 99.90 TL
650 g Tukaş Ketçap & Mayonez Set 57.90 TL
700 g Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Tenders 85.90 TL
150 g Lezita Piliç Füme Salam 26.50 TL
1 kg Seyidoğlu Reçel Çeşitleri 49.90 TL
1L Yörükoğlu Süt 27 TL
400 g Levent Börek 3 Peynirli Börek 69.90 TL
950 g Orkide Tereyağı Keyfi Kova Margarin 65 TL
Eti Kremalı Bisküvi Çeşitleri 5.50 TL
Vinish Kosla Multipower Leke Çıkarıcı Çeşitleri 109 TL
3L Viking Yumuşatıcı Çeşitleri 49.50 TL
4L Viking Yüzey Temizleyici Çeşitleri 59 TL
Kolay Manikür Pedikür 49.90 TL
Tırnak Bakım Yağı 49.90 TL
Chips Master Patates Cipsi Çeşitleri 24.95 TL
Torku Yulaflı Bisküvi 9.90 TL