A101'den Şubat ayına fırtına gibi indirim! Toshiba 65 İnç Televizyon 20.999 TL'ye, SEG Buzdolabı ise 15.999TL düştü A101’de 1 Şubat'ta başlayacak indirim kampanyasında yer alan ürünler belli oldu. Bu doğrultuda, 1oshiba 65 İnç Televizyon 20.999 TL'ye, SEG Buzdolabı makinesi 15.999 TL'ye bulaşık makinesi ise 8.499 TL'ye düştü. İşte 1 Şubat 2024 A101 fiyat listesi...