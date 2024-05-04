5 Mayıs Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Sarı kod uyarısı gelen iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu 18 il duyurdu. Bu illerde kuvvetli yağış beklentisi olduğu aktarıldı. Bu hafta ve geçtiğimiz hafta sarı kodlu illerde yaşanan yağışlar sonrası sel olmuştu. Bu yüzden MGM’nin yeniden uyarı yaptığı bölgelerde vatandaşların dikkat etmesi gerektiği aktarıldı.

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DOĞUDA YAĞIŞ RİSKİ SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamda Karadeniz ve Doğu bölgesinde yağışların sürdüğünü belirtti. Ayıca yağışlarda sel baskınlarına karşı yerel halk uyarıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde, bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışların, yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde (1800 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

SARI KODLU İLLER

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak…

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