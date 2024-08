44 kişiye mezar olmuştu: Depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nin bilirkişi heyeti davadan çekildi! Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonucu 44 kişinin can verdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi olarak yer alan 5 kişilik heyet davadan çekildiğini belirtti.