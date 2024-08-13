Depremden korkan o ilçelere yerleşsin! Naci Görür sağlam bölgeleri açıkladı

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ederken, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi, 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Naci Görür.



Görür, Çekmeköy ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli bilgiler verdi.

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Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün depremden etkilenme riskinin diğer İstanbul ilçelerine göre daha düşük olduğunu vurguladı.



Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremlerde yapısal hasarı azaltacak şekilde tasarlandığını belirtti ve bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi?

İstanbul Depremi öncesinde hem belediyelerin hem de hükümetin hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. Görür, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi ve yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesi hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.



Görür, altyapı sorunları, ulaşım sorunları ve ekonomik sorunlar gibi konulara da değinerek, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapmanın gerekli olduğunu söyledi.



1999 depreminden sonra hemen ilan ettik ki İstanbul şimdi bir deprem bekliyor. Aradan otuz beş yıl geçti. Bir bilim adamı olarak sorsanız, İstanbul bir depreme hazır mı? İstanbul'da bir araştırma yapılmadı mı? İstanbul, bu depreme hazır değil çünkü çok şey yapıldı ama yapılması gerekenlerin yanında yetersiz.Görür, "İstanbul'da Marmara Denizi'nin içinde olacak bir deprem mutlaka olacak" dedi.