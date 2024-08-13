Arda Güler onu bile büyülemedi! Mbappe koşarak yanına geldi, kimse inanamadı!

Sezon öncesi hazırlık kampında Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, performansıyla dikkat çekti. Antrenmanda gösterdiği üstün performansla takım arkadaşlarını şaşırtan Güler, aynı zamanda dünyaca ünlü futbolcu Mbappe'yi de büyüledi. Güler'in antrenmanda attığı gol sonrası Mbappe, Arda'ya 'Çalışmaktan vazgeçme' dedi.

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Arda Güler onu bile büyülemedi! Mbappe koşarak yanına geldi, kimse inanamadı!

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampındaki muhteşem performansıyla yine adından söz ettiriyor.

İspanyol devinin dün yaptığı antrenmanda muhteşem bir performans sergileyen Güler, mükemmel bir gol kaydetti. Bu golün ardından yeni takım arkadaşı Mbpape dayanamadı ve Arda'nın yanına koştu.

Mbappe Bile Ona Hayran Kaldı

İspanya medyası, Mbappe Arda Güler'in yanına giderek "Gerçekten çok yeteneklisin" dedi. Performansın beni şaşırttı. Bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin etmemiştim. "Çalışmaktan vazgeçme" dedi.

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