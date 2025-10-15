  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum

4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum

Dünya bu olayı konuşuyor! Brezilya’da 4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes isimli kadından dikkat çeken itiraflar geldi...

4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum
Yayınlanma:

4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum

Dünya bu olayı konuşuyor! Brezilya’da 4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisi, Ana Paula Veloso Fernandes isimli kadından dikkat çeken itiraflar geldi...

Brezilya’da hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, beş ay içinde dört kişiyi zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Veloso Fernandes'ten korkunç itiraflar geldi.

4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum

Brezilya’da hukuk öğrencisi olan Ana Paula Veloso Fernandes kısa sürede birden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. 36 yaşındaki öğrenci, 5 ayda 4 kişiyi zehirleyerek öldürdü. Cinayetlerden önce de zehrin gücünü test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü itiraf etti.

Kendisini kiracı olarak gösteren Fernandes, ocak ayında Guarulhos’ta Marcelo Fonseco’u zehirleyip cesedini çürümeye terk etti. Maria Aparecida Rodrigues’i de nisan ayında evinde zehirli kahve içirerek öldürdü.

Savcılık, ikizi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da kendisine yardım ettiğini düşünüyor. Üçüncü cinayeti, para karşılığı Da Silva’nın babası Neil Correia da Silva oldu. Son olarak mayıs ayında, romantik ilişki yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i öldürdü.

4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum

EVİNDEN YASAKLI ZEHİR ÇIKTI

Polis, Fernandes’in evine yaptığı baskında, cinayetlerde kullandığı düşünülen yasaklı böcek ilacını ele geçirdi.

Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, zanlının motivasyonunun “sadece öldürmek” olduğunu belirterek, “Ana Paula için sebep önemli değildi. O, öldürmek istiyordu, öldürmekten zevk alıyor. Bu durum bize klasik bir psikopat profili sunuyor.” diye konuştu.

Altın neden sürekli çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın alış-satış fiyatları!Altın neden sürekli çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın alış-satış fiyatları!

Gazze'ye can suyu olacağız: 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleriGazze'ye can suyu olacağız: 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri

Bugün hava nasıl? Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı: 15 Ekim hava durumu ve sıcaklık oranlarıBugün hava nasıl? Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı: 15 Ekim hava durumu ve sıcaklık oranları

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Gazze'de barış için tarihi adım: 14 Ekim 2025 gazete manşetleri
Gazze'de barış için tarihi adım: 14 Ekim 2025 gazete manşetleri
Netanyahu'dan son dakika karar: Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak
Netanyahu'dan son dakika karar: Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak
Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
Son dakika! İsrail askerleri çekildi: Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?
Trump dört gözle bekliyordu: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu, bakın kim?
Meyve diyetiyle 20 kiloya düşmüştü: O, Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!
Meyve diyetiyle 20 kiloya düşmüştü: O, Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!
Son dakika! Fransa'da hükümet karıştı: Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Son dakika! Fransa'da hükümet karıştı: Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Son dakika! SOHR açıkladı: Beşşar Esed suikaste mi uğradı, zehirlendi mi, durumu nasıl?
Son dakika! SOHR açıkladı: Beşşar Esed suikaste mi uğradı, zehirlendi mi, durumu nasıl?