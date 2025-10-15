4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum

Dünya bu olayı konuşuyor! Brezilya’da 4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisi, Ana Paula Veloso Fernandes isimli kadından dikkat çeken itiraflar geldi...

Brezilya’da hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, beş ay içinde dört kişiyi zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Veloso Fernandes'ten korkunç itiraflar geldi.

Brezilya’da hukuk öğrencisi olan Ana Paula Veloso Fernandes kısa sürede birden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. 36 yaşındaki öğrenci, 5 ayda 4 kişiyi zehirleyerek öldürdü. Cinayetlerden önce de zehrin gücünü test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü itiraf etti.

Kendisini kiracı olarak gösteren Fernandes, ocak ayında Guarulhos’ta Marcelo Fonseco’u zehirleyip cesedini çürümeye terk etti. Maria Aparecida Rodrigues’i de nisan ayında evinde zehirli kahve içirerek öldürdü.

Savcılık, ikizi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da kendisine yardım ettiğini düşünüyor. Üçüncü cinayeti, para karşılığı Da Silva’nın babası Neil Correia da Silva oldu. Son olarak mayıs ayında, romantik ilişki yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i öldürdü.

Haberin Devamı

EVİNDEN YASAKLI ZEHİR ÇIKTI

Polis, Fernandes’in evine yaptığı baskında, cinayetlerde kullandığı düşünülen yasaklı böcek ilacını ele geçirdi.

Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, zanlının motivasyonunun “sadece öldürmek” olduğunu belirterek, “Ana Paula için sebep önemli değildi. O, öldürmek istiyordu, öldürmekten zevk alıyor. Bu durum bize klasik bir psikopat profili sunuyor.” diye konuştu.

