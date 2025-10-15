Altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcısı merak ediyor, Altın neden sürekli çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın alış-satış fiyatları!

Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın ve yarım altın canlı ve anlık 15 Ekim grafiklerinde hareket ediyor. Altında rekor üstüne rekor kırılırken, yatırımcılar da canlı ve anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Altın ve gümüş haftaya rekorlarla devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana gram altındaki yükseliş yüzde 73,5'i buldu. ABD'li dev banka JPMorgan Chase CEO'su Jaime Dimon ise bu ortamda altın bulundurmanın yarı-rasyonel olduğunu açıkladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 15 Ekim Çarşamba gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...