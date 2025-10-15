  1. Anasayfa
Altın neden sürekli çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın alış-satış fiyatları!

Altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcısı merak ediyor, Altın neden sürekli çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın alış-satış fiyatları!
Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın ve yarım altın canlı ve anlık 15 Ekim grafiklerinde hareket ediyor. Altında rekor üstüne rekor kırılırken, yatırımcılar da canlı ve anlık altın fiyatlarını takip ediyor. Altın ve gümüş haftaya rekorlarla devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana gram altındaki yükseliş yüzde 73,5'i buldu. ABD'li dev banka JPMorgan Chase CEO'su Jaime Dimon ise bu ortamda altın bulundurmanın yarı-rasyonel olduğunu açıkladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 15 Ekim Çarşamba gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 15 Ekim Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altın ve gümüş piyasalarının tarihi dönüm noktaları yaşadığını belirtti. Altının 4000 doları gümüşün ise 50 dolar seviyesini aştığını belirten Atalay, "Altın inanılmaz yükselişini ara ara kâr satışları ile dinlendiriyor. Birim fiyatın her düşüşünü yatırımcılar yeni alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ama bu döngünün kırıldığı ve uzun soluklu bir fiyat düzeltmesinin yaşanabileceği bir aralık görülecektir." dedi Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ekim alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 4144 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4141 dolar, en yüksek de 4190 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4187 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5570 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5569 lira, en yüksek de 5637 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5637 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5742 liradan alınırken 5829 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
9.419,00
9.530,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
18.837,00
19.054,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
36.610,56
37.328,56

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
37.548,00
37.917,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
37.580,47
37.949,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
91.526,40
92.977,88

