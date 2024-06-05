350 tonluk presin kopardığı parmakların yerine ayak parmakları dikildi

Konya’da meydana gelen feci olayda, 23 yaşındaki Enes fabrikada 350 tonluk pres makinesinin eline düşmesi sonucu baş parmaklarını kaybetti. Kesilen parmaklarının yerine ayak parmakları dikildi.

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350 tonluk presin kopardığı parmakların yerine ayak parmakları dikildi

Konya’da çalıştığı fabrikada 350 tonluk pres makinesi nedeniyle el parmakları kopan 23 yaşındaki Enes Çelik’in ayağından alınan iki parmak, ellerine dikildi. Konya'da otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikada çalışan 23 yaşındaki Enes Çelik'in, 2 elinin baş parmaklarına 350 tonluk pres düştü. 2 parmağı kopan Enes Çelik, tedavi için Medicana Konya Hastanesine başvurdu. Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Operatör Doktor Harun Kütahya, Enes Çelik'e, ayaktan ele parmak naklini tavsiye etti. Ameliyatı kabul eden Çelik'e nakil yapıldı.

350 tonluk presin kopardığı parmakların yerine ayak parmakları dikildi

“Ben bu kadar toplanacağını tahmin etmiyordum”

Parmaklarına 350 tonluk pres düşerek iki el baş parmağını kaybeden Enes Çelik, “Geçtiğimiz Eylül ayında iş kazası geçirdim. Her iki elimin başparmağına 350 tonluk pres düştü. Dibinden kopmuştu, umudum yoktu. İlk ameliyattan sonra bu operasyonu söylediler. Ben de kabul ederek nakil oldum. Olmaz diye düşünürken eskisi gibi her şeyi kendim yapabiliyorum. Bir ağrım falan yok, ağırlık kaldırabiliyorum, yazı yazabiliyorum. Şuan her şey kontrol altında. Her şeye rağmen umudunuzu yitirmeyin. İyi bir hocayla normale dönebilir. Ben memnumum halimden, bu kadar toplanacağını tahmin etmiyordum. Ben daha kötüsünü bekliyordum açıkçası ama şuan her istediğimi yapabiliyorum” dedi.“Yaklaşık 6 aylık dönemde ellerinde ciddi fonksiyonları kazandık”

350 tonluk presin kopardığı parmakların yerine ayak parmakları dikildi

Ameliyat sonrası Enes Çelik'in el fonksiyonlarının verimli olduğunu kaydeden Operatör Doktor Harun Kütahya, “İş kazalarında el yaralanmaları oldukça fazla. Bazen uzuv kayıpları meydana gelebiliyor. Elin fonksiyonlarını tekrar kazandırmak için eğer mümkünse kopan uzuvlar tekrar replantasyon (vücudun kopan bir parçasının işlevini yeniden kazandırmak amacıyla tüm yapılar ile beraber yeniden onarılması) dediğimiz işlemle yerine dikilebiliyor. Fakat bunların mümkün olmadığı durumlarda fonksiyonları tekrar kazandırabilmek, hastayı hem gündelik hem de iş hayatına döndürebilmek için bazen organ nakilleri gibi ayaktan ele gibi nakillerle işlem yapmak gerekebiliyor. Bizim hastamız da 2023 yılı Eylül ayında bir iş kazası sonrasında her iki elde başparmağın kopmasıyla bize başvurdu. Peş peşe olan süreçte her iki ayağından her iki eline başparmak nakil işlemlerini gerçekleştirdik. Yara iyileşmeleri, kemik kaynamalarının ardından fizik tedaviye başladık. Daha sonrasında ise yaklaşık 6 aylık dönemde ellerinde ciddi fonksiyonları kazandık. Gündelik işlerini yapabilir aşamasına getirebildik. Bundan sonraki süreçte ise bu fonksiyonları daha da ilerletip özellikle iş kazanımına da artık döndürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

350 tonluk presin kopardığı parmakların yerine ayak parmakları dikildi

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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