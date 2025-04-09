30 kent için sarı kodlu uyarı!! Bahar beklemeyin: Kar ve soğuk hava kapıda!

Bakanlık'tan uyarı! Bahar beklemeyin: Kar ve soğuk hava kapıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.

Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki haftanın başında kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak." dedi.

Yarından itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceğini bildiren Macit, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı.

ANKARA'DA CUMA GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.

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Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da cuma günü öğle saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla beraber kar yağışı görüleceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların cuma ve cumartesi akşamı sıfırın altında 2 ila 3 derece olacağını belirtti.

İstanbul yarından itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, "İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 ila 11 derece olacak. İzmir'de de yer yer sağanak yağışlar var. Hava sıcaklığı 17 ila 18 derece civarında olacak." dedi.

VALİLİKTEN ZİRAİ DON UYARISI

Ayrıca Ankara Valilliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren zirai don hadisesi bekleniyor Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

30 KENT İÇİN SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin raporunda; 30 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde; Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan.

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